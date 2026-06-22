Papel’e yasa dışı bahis iddianamesi: 44 şüpheliye 27 yıla kadar hapis

Yasa dışı bahisten sağlanan gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 44 şüpheli hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar değişen sürelerde hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak "örgüt yöneticisi", 39 şüpheli ise "örgüt üyesi" olarak yer aldı.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis, POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda işlem olduğu, Papel'e, muhtelif kişilerden yüksek adet ve tutarda gelen transferler yapıldığı, bu eylemlerin yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği kaydedildi.

Raporda, Papel tarafından alt üye iş yeri olarak sanal POS kullandırılan iş yerlerinin, kişisel ve ticari geçmişleri hakkında bilgi bulunmadığı, mali gücü, sermaye birikimi olmayan kişiler tarafından kurulan bu şirketlerin, bir günde normal ticari hayatta rastlanmayan kısa aralıklarla ve yüksek tutarda işlem yaptığı ancak şirketin gerçekte ticari faaliyette bulunmadığı aktarıldı.

Firma hesabından muhtelif kişilerce gerçekleşen işlemlerin, işlemi gerçekleştiren kişilerin profiline uyumlu olmadığı belirtilen raporda, bu sebeple yasa dışı bahis işlemlerine aracılık ettiği belirlenen gerçek/tüzel kişilerin Papel ile transferlerinin bulunduğu bildirildi.

Sürekli zarar beyanına rağmen sermaye artışlarını sürdürdü

Raporda, Papel'in kuruluşundan itibaren tek ortağı Seyhan İbrahim Yıldırım tarafından finanse edildiği, ancak söz konusu finansmanın önemli ölçüde yüksek tutarlı nakit yatırma işlemlerine dayandığı belirtilerek, nakit kaynakların ekonomik ve ticari mahiyetinin raporda izah edilemediği, şirketin düşük satış ve sürekli zarar beyanına rağmen sermaye artışlarını sürdürdüğü, mal/hizmet alışlarının satışlarına kıyasla yüksek seyrettiği ifade edildi.

Papel ve alt bayileri hakkında yasa dışı bahis transferlerine aracılık, POS'ların amaç dışı kullanımı ve şüpheli para hareketlerine ilişkin çok sayıda istihbari bilginin bulunduğu kaydedilen raporda, ayrıca Asil Ersoydan ve Ferit Samuray bağlantıları nedeniyle, şirketin görünen ortaklık yapısının arkasında üçüncü kişilerin gerçek faydalanıcı olarak hareket ediyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, para transferlerinin yaklaşık işlem hacminin 1,5 milyar liraya ulaştığı, VEDOP ve GİB kayıtları üzerinden yapılan sorgulamada Papel'in bilanço ve gelir tablolarında yer alan "sermaye, alacak, satış ve karına (zararına)" ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, şirketin 2020'de kurulduğu ve TCMB'den 27 Ekim 2022'de faaliyet izni aldığı, ilk kuruluşunda sermayesinin 7 milyon lira olarak taahhüt edildiği, 2021'de ilk artırımla sermayenin 10 milyon lira, 2022'de artırımla 50 milyon lira, 2023'te 150 milyon lira, 2024'te ise sermayenin 300 milyon lira olduğu kaydedildi.

Gelir tablosu üzerinden yapılan incelemelerden hareketle, net satışların özellikle 2020-2024 arasında düşük olması, şirketin sürekli olarak zarar ettiğini beyan etmesi bir arada düşünüldüğünde, sürekli sermaye artırımına gidilmesinin dikkati çekici bulunduğu belirtilen iddianamede, Papel ve alt bayileri hakkında, yasa dışı bahis, POS'ların amaç dışı kullanımı, şüpheli para transferleri gibi şüphelerle çok sayıda istihbari bilgi bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, bu istihbari bilgilerin özetine göre, Papel'in arka planda yasa dışı bahis ve kumar çetelerinin kontrolünde olabileceği vurgulandı.

TCMB'nin dış denetim raporunda yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 44 bin müşteri tespiti

TCMB'nin dış denetim raporuna da yer verilen iddianamede, "Kuruluşun (Papel) işlem hacminin en dikkati çekici bölümünün cüzdandan cüzdana transfer işlemleri olduğu tespit edilmiştir. İnceleme döneminde toplam cüzdan işlem hacminin yaklaşık yüzde 55'inin cüzdandan cüzdana transfer, yüzde 22'sinin bankadan yükleme, yüzde 16'sının bankaya transfer, yüzde 6'sının ise IBAN'a transfer işlemlerinden oluştuğu belirtilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, aynı IP ve IP blokları üzerinden çok sayıda farklı müşterinin işlem gerçekleştirdiği, düşük bankadan yükleme hacmine rağmen yüksek tutarlı cüzdandan cüzdana transfer alan 31 bin 115 kullanıcı bulunduğu, TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) tarafından yasa dışı bahisle ilişkili bildirilen 238 hesapla bağlantılı 43 bin 488 farklı müşterinin tespit edildiği, en az 25 yasa dışı bahis bağlantılı müşteriyle ilişkisi bulunan 337 merkez müşteriden 127'sinin aktif olduğu, ağ analizi sonucunda 1777 aktif yüksek riskli müşterinin belirlendiği kaydedildi.

Bunların daha önce Papel'in Fraud kuralları tarafından yakalanmış olmasına rağmen aksiyon alınmadığı aktarılan raporda, bu verilerin, Papel'in nezdindeki işlem akışlarının münferit müşteri hareketlerinden ibaret olmadığını, yasa dışı bahis ve benzeri yüksek riskli faaliyetlerden kaynaklanan fonların elektronik para hesapları üzerinden toplanması, dağıtılması, dolaştırılması ve finansal sisteme aktarılması ihtimalini güçlendiren organize ve sistematik işlem örüntüleri olduğu ifade edildi.

Raporda, Papel bünyesinde kullanılan bilgisayarların incelemesinde, yasa dışı bahisle bağlantılı dijital bulgulara ulaşıldığı, bu incelemelerde en dikkati çekici unsurun, müşteri hesapları üzerinden "random" olarak ifade edilen işlemlerin yaygın ve sistematik şekilde kullanılması olduğu kaydedildi.

Papel çalışanlarının yazışmalarında yasa dışı bahis konuşmaları bulundu

İddianamede, yasa dışı bahis bağlantısına ilişkin, en az 14 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere çok sayıda bahis/kumar platformuna ilişkin kayıt, görsel, mail, sosyal medya paylaşımı, müşteri beyanı ve işlem açıklaması olduğu belirtilerek, "Bazı sosyal medya görsellerinde Papel'in doğrudan ödeme/yatırım yöntemi olarak gösterildiği, Papel ile yatırım yapanlara özel bonus ve promosyonlar sunulduğu, kullanıcıların bahis sitelerine Papel üzerinden para yatırmaya teşvik edildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Müşteri yazışmalarında "Yüklü miktarda para yatırmıştım bahis de yapamıyorum", "****bet'e yatırıyormuş", "**bet para yatırmak", "mobil bahis", "Bahisin her türlüsünü veriyoruz kardeşim" gibi ifadelerin olduğu aktarılan iddianamede, bazı hesapların kiralık hesap olarak değerlendirildiği, "Kiralık hesap toplayan ve bahislerde kullanan" şeklinde personel yazışmalarının bulunduğu, kullanıcıların hesap şifrelerini bahis sitelerine verdiği, bazı hesaplarda yüksek hacimli para hareketleri bulunduğu ve tutarların kısa sürede sistem dışına aktarıldığının belirlendiği vurgulandı.

Ceza istemleri

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler Seyhan İbrahim Yıldırım, Ferit Samuray, Asil Ersoydan ile Ahmet Avar ve Erol Albayrak'ın, "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak", "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 12'şer yıldan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer 39 şüphelinin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak", "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlarından 9'ar yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.