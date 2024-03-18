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Nusaybin'de 10 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen bir araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta, 10 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç arazide terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, 10 kilo 600 gram esrar, şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Kimliği tespit edilen sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nusaybin Mardin Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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