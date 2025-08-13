Norveç Varlık Fonu İsrail Şirketlerindeki Hisselerini Satıyor

OSLO, 13 Ağustos (Xinhua) -- Norveç'in petrol fonu olarak da bilinen varlık fonu, bazı İsrail şirketlerindeki hisselerini sattığını ve yatırımlarını daha da azaltmayı planladığını duyurdu. Fon, bu kararı Gazze'deki saldırılarla ilişkili şirketlere yaptığı yatırımların eleştirilmesi üzerine aldı.

Fon yöneticisi Nicolai Tangen salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu ilişkileri daha önce sonlandırmalıydık" dedi. Tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Tangen, yatırım portföyünden daha fazla İsrailli şirketin çıkarılacağını söyledi.

Norveç'in NTB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre fonun altı aylık raporu, 61 İsrailli şirkete yapılan yatırımların toplamının haziran sonu itibarıyla 22,7 milyar Norveç kronu (yaklaşık 2,2 milyar ABD doları) düzeyinde olduğunu ortaya koyuyor. Haberde ayrıca en son hisse senedi portföyü incelemesine göre haziran ayından bu yana 17 şirketten çekilen fonun, hala 44 İsrail şirketinde hisseleri bulunduğu kaydedildi.

Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg de yatırımların geri çekilmesini memnuniyetle karşıladığını ve daha fazla önlem alınacağını söyledi.