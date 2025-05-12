Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Norveç Varlık Fonu, İsrail'deki Paz Şirketindeki Hisselerini Sattı

Norveç Varlık Fonu, İsrail'deki Paz Şirketindeki Hisselerini Sattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Varlık Fonu, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlere yakıt temin eden İsrail merkezli 'Paz' şirketindeki tüm hisselerini sattığını duyurdu. Bu karar, şirketin insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuka aykırı faaliyetleri gerekçesiyle alındı.

Norveç Varlık Fonu, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlere yakıt temin ettiği gerekçesiyle İsrail merkezli "Paz" şirketindeki tüm hisselerini sattığını açıkladı.

Norveç Varlık Fonu, İsrail merkezli petrol ve doğal gaz şirketine yatırımın sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Paz Retail and Energy Ltd." şirketinin Batı Şeria'daki yerleşimlere hizmet vermesinin, bu yerleşimlerin sürdürülmesine katkı sağladığı ve bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Şirketin insan hakları ihlallerine karıştığına dair Etik Konseyi tavsiyesi doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edilen açıklamada, bu şirketin fon portföyünden çıkarılması gerektiğine karar verildi.

Norveç Varlık Fonu, dünya genelinde 8 bin 500'ün üzerinde şirketin halka açık hisselerinin yüzde 1,5'ine sahip ve etik yatırım ilkeleriyle tanınıyor.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024'te, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" bulunduğunu vurgulamış ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

Paz, İsrail'in en büyük akaryakıt istasyonu işletmecisi olarak biliniyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da dokuz istasyon işletiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.