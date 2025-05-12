Norveç Varlık Fonu, İsrail'deki Paz Şirketindeki Hisselerini Sattı

Norveç Varlık Fonu, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlere yakıt temin ettiği gerekçesiyle İsrail merkezli "Paz" şirketindeki tüm hisselerini sattığını açıkladı.

Norveç Varlık Fonu, İsrail merkezli petrol ve doğal gaz şirketine yatırımın sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Paz Retail and Energy Ltd." şirketinin Batı Şeria'daki yerleşimlere hizmet vermesinin, bu yerleşimlerin sürdürülmesine katkı sağladığı ve bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Şirketin insan hakları ihlallerine karıştığına dair Etik Konseyi tavsiyesi doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edilen açıklamada, bu şirketin fon portföyünden çıkarılması gerektiğine karar verildi.

Norveç Varlık Fonu, dünya genelinde 8 bin 500'ün üzerinde şirketin halka açık hisselerinin yüzde 1,5'ine sahip ve etik yatırım ilkeleriyle tanınıyor.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024'te, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkı" bulunduğunu vurgulamış ve İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.

Paz, İsrail'in en büyük akaryakıt istasyonu işletmecisi olarak biliniyor ve işgal altındaki Batı Şeria'da dokuz istasyon işletiyor.