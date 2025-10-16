Haberler

Norveç, Ukrayna'ya 2 Milyar Kron Yardımda Bulunacak

Norveç, NATO koordinasyonunda hazırlanan yardım paketi çerçevesinde Ukrayna'ya 2 milyar Norveç kronu (yaklaşık 198 milyon ABD doları) sağlayacağını açıkladı. Başbakan Jonas Gahr Store, diğer Avrupa ülkeleriyle iş birliği içinde hareket ettiklerini duyurdu.

OSLO, 16 Ekim (Xinhua) -- Norveç, NATO'nun koordinasyonunda hazırlanan bir yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 2 milyar Norveç kronu (yaklaşık 198 milyon ABD doları) sağlayacak.

Başbakan Jonas Gahr Store çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna'ya savunma ekipmanı tedarikini güvence altına alacak paketin finansmanında diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Birçok Avrupa ülkesi, ABD öncülüğündeki "Öncelikli Ukrayna Gereksinimleri Listesi"girişimi çerçevesinde yapılacak katkıları koordine ediyor. Söz konusu programla NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları doğrudan ABD silah stoklarından karşılayarak finanse ediyor.

Norveç, söz konusu girişimin bir önceki paketine de 1,5 milyar kron katkıda bulunmuştu.

Girişimi 14 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından resmen başlatılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
