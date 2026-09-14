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Norveç'te, Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara hapis cezası planı

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlığında olduklarını söyledi.

Eide, Norveç'te yayın yapan NRK'ye yaptığı açıklamada, "İsrail, 'insan haklarını ihlal ettiğine' dair eleştirildiğinde Batılı ülkeleri suçlayarak korkutmaya alışmıştı. Artık İsrail'in teflon kaplaması ortadan kalktı." dedi.

Norveç hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaretin yanı sıra bazı hizmetleri de yasaklamayı planladığını belirten Eide, Batılı ülkelerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik tutumlarını değiştirdiğini ifade etti.

Eide, "İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırlıyoruz. Böylece bu yerleşimlere ekonomik destek sağlanmasının engellenmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

NRK, yasa tasarısının gelecek aylarda Norveç Parlamentosuna sunulacağını kaydetti.

İngiltere, Fransa, Norveç ve Kanada dahil 12 ülke, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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