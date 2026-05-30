Norveç Başbakanı: Çin ile Daha Fazla Etkileşim Kurmak İstiyoruz

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yapay zeka ve silahsızlanma gibi küresel konularda Çin ile diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Store, Çin'in büyük bir ekonomi ve önemli bir küresel aktör olduğunu belirterek ticaret ve kültürel etkileşimlerin artırılmasını umduğunu ifade etti.

OSLO, 30 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yapay zeka ve silahsızlanma gibi küresel meseleler karşısında Çin ile temasların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Norveç'in başkent Oslo'da cuma günü yabancı gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Xinhua'ya konuşan Store, ülkesinin Çin politikasının diyalog ve temasların sürdürülmesine dayandığını söyledi.

Store, "Çin, büyük bir ekonomi ve dünya sahnesinde önemli bir aktör, dolayısıyla Çin ile fikir alışverişinde bulunmayı, temas kurmayı ve ticaret yapmayı hem gerekli görüyor hem de istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka, silahsızlanma ve diğer küresel meselelerde Çin ile temasın sürdürülmesi gerektiğini belirten Store, Norveç'in Çin ile daha fazla etkileşim kurulmasını umduğunu ifade etti.

Kültürel etkileşimleri örnek göstererek Norveç'in Çin ile birlikte çalışmak istediğini belirten Store, Norveç Kültür ve Eşitlik Bakanı Lubna Jaffery'nin de bu kapsamda an itibarıyla Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Store ayrıca, Eylül 2024'teki Çin ziyaretine atıfta bulunarak gelecekte Çin'i tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

