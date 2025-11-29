Northwestern Üniversitesi, Federal Fonların Yeniden Sağlanması İçin Anlaşma Sağladı

ABD'de Northwestern Üniversitesi, araştırma fonlarının yeniden sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Politico'nun haberine göre, Northwestern Üniversitesinden, nisanda "insan hakları ihlalleri kaynaklı soruşturmalar" gerekçesiyle dondurulan federal fonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Fonların yeniden sağlanması için ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığı duyurulan açıklamada, bu kapsamda üniversitenin 75 milyon dolarlık ödeme yapacağı kaydedildi.

Anlaşmayla birlikte, üniversiteye açılan federal soruşturmaların sonlanması ve dondurulan fonların 30 gün içinde tamamen yeniden sağlanması bekleniyor.

ABD yönetimi 9 Nisan'da, "insan hakları ihlalleri kaynaklı soruşturmalar" gerekçesiyle, Northwestern'in 790 milyon dolarlık, sağlık, eğitim ve tarım dahil federal bakanlıklarla mevcut hibe ve sözleşmeleri kapsayan fonlarını dondurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "antisemitizmle mücadele" temalı, tartışmalı kararnamesi nedeniyle, 2024'te ülkeye ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği 5 üniversite hakkında Şubat 2025'te "antisemitizm" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma açılan Columbia Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, California Üniversitesine bağlı Berkeley Kampüsü ve Twin Cities Minnesota Üniversitesi, Nisan 2024'te başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği okullar arasında yer almıştı.

9 Nisan'da Cornell Üniversitesinin 1 milyar dolardan fazla, Northwestern Üniversitesinin de 790 milyon dolarlık federal fonlarının "insan hakları soruşturmaları" gerekçesiyle dondurulduğu bildirilmişti.