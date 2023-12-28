Gaziantep'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim atölyesi açıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "Sosyal ve ekonomik uyum projesi" (SEUP) kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yenilenen bilişim teknolojileri atölyesinin açılışı gerçekleşti.

Okul Müdürü Ahmet Çiçek, açılıştaki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi" (SEUP) kapsamında ilk olarak bilişim atölyesini yenilediklerini söyledi.

Projedeki amacın öğrencileri kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitimle buluşturmak olduğunu ifade eden Çiçek, öğrencileri kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime eriştirmek istediklerini vurguladı.

Proje koordinatörü Gülşah Şen ise Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin projeden faydalanan 111 eğitim kurumundan biri olduğunu belirtti.

Açılışa Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Zencirci, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de katıldı.