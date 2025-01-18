Nizip Belediyesi ile İşçi Sendikası Arasında Rekor Zamlı Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Gaziantep'in Nizip Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Doğan, belediyenin konferans salonundaki törende, belediye personeline verilecek gerek sosyal haklar, gerekse maaş zammıyla ilgili önemli bir çalışma yapıldığını söyledi.

Amaçlarının işçinin yanında olmak ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Belediyemizde asgari ücretle çalışan mevsimlik kardeşlerimizi de kapsayan bu toplu iş sözleşmesinde, maaşlarına sosyal yardımlar ve ikramiyelerle birlikte toplamda yüzde 110 oranında bir zam yapıyoruz. Önceki dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında olan çalışanlarımıza ise tüm haklarıyla birlikte yüzde 65 oranında zam yapıyoruz. Bu sayede, eşit işe eşit ücret ilkesini uygularken, çalışanlarımızın refah düzeyine de önemli bir katkı sağlıyoruz."

Doğan, sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, belediye çalışanlarının Nizip'e daha iyi hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Belediye-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gökalp ise Nizip Belediyesi'nde gerçekleşen zam oranının Türkiye'de örnek olacağını ifade ederek, "İşçinin yanında olan, işçiye hakkını veren Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Sözleşmenin imzalanmasıyla son bulan törenin ardından belediye önünde toplanan işçiler, sevinç gösterisinde bulundu.

İşçiler, Belediye Başkanı Ali Doğan ile birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.