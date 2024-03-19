Tokat'ın Niksar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında ailelere teşekkür etti. Çeçen, şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve sabır diledi. İftar programında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve Kaymakam Çeçen ile eşi Meltem Danışan Çeçen, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi.
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, iftara katılan ailelere teşekkür etti.
Çeçen, "Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve sabırlar diliyorum. Şehit ve gazi ailelerin mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.
İftarda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Kaymakam Çeçen ve eşi Meltem Danışan Çeçen, iftara katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.