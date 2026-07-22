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Niksar Diyanet Çocuk Akademisi eylül ayında eğitime başlayacak

Niksar Diyanet Çocuk Akademisi eylül ayında eğitime başlayacak
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Diyanet Çocuk Akademisi tamamlanma aşamasına geldi. Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanan akademide Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, sanat, spor ve oyun atölyeleri yer alacak.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tamamlanma aşamasına gelen Niksar Diyanet Çocuk Akademisinin eylül ayında faaliyete başlamasının planlandığı bildirildi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren akademide incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Perçi, çocukların erken yaşta milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine işaret ederek, "Diyanet Çocuk Akademimizde çocuklarımız hem değerler eğitimi alacak hem de yaş gruplarına uygun etkinliklerle sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamına kavuşacak. Eylül ayında eğitim öğretime başlayacak akademimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek akademide Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, sanat ve el becerileri, hafıza ve akıl oyunları, müzik ve ritim ile spor ve oyun atölyeleri yer alacak.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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