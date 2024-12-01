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Nijerya ve Fransa, Kritik Mineral Sektöründe İşbirliğine Gitti

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Nijerya ve Fransa, maden sektöründe işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, Nijerya'nın madencilik alanında Fransız yatırımlarını çekerek ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Nijerya ile Fransa, katı ve kritik mineral sektöründe işbirliğini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla mutabakat zaptına imza attı.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Fransa ziyareti sırasında iki ülkenin madencilik sektörünü geliştirmek için anlaşmaya vardığını belirtti.

Tomori, anlaşmaya, Nijerya Katı Madenler Bakanı Alake ile Fransa'nın Kritik Mineraller ve Metaller için Bakanlar Arası Delegesi Benjamin Gallezot'ın imza attığını aktardı.

Bu ortaklığın Nijerya'nın madencilik sektörünü Fransız yatırımcılara açarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını kaydeden Tomori, "Özellikle bakır, lityum, nikel, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi temiz enerji teknolojilerinde hayati öneme sahip kritik minerallerin çıkarılmasında işbirliği yapılacak." ifadesini kullandı.

Tomori, her iki ülkenin de madencilikten etkilenen yerel halkın koşullarını iyileştirmeye yönelik projeleri yürütürken uluslararası en iyi uygulamaları benimsemeye ve şeffaflık ilkesine büyük önem vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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