Tinubu Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu'nun ziyareti kapsamında Nijerya ile Türkiye arasında güvenlik, eğitim, sosyal kalkınma, inovasyon ve havacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği imkanları ele alınacak.

Ziyaret süresince her iki ülke arasında finans, iletişim, ticaret ve yatırım alanlarında stratejik siyasi ve diplomatik görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantılar ile bilimsel araştırma, enerji, teknik işbirliği, medya ve iletişim, askeri işbirliği ve protokol gibi alanlarda mutabakat zabıtlarının imzalanması planlanıyor.

Tinubu'nun ziyareti sırasında iki ülkeden yatırımcıları bir araya getirecek bir iş forumu da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Nijerya'ya resmi ziyarette bulunmuştu.

