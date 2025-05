Nijerya'daki Yalnız Annelerin Anneler Günü Mücadelesi

Anneler Günü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da eşlerinden ayrı yaşayan, hayatlarını çocuklarına adayan kadınlar için kutlamadan çok mücadeleyi simgeliyor.

Çocuklarını tek başlarına büyütmeye çalışan kadınlar, hem geçim hem de annelik sorumluluğunu birlikte omuzluyor.

Abuja'daki temizlik firmasında işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Joy Samuel ile 33 yaşındaki Esther Emmanuel, AA muhabirine yaptıkları açıklamada hem anneliği hem de geçim mücadelesini aynı anda yürütmenin zorlukları ile geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Samuel ve Emmanuel, Anneler Günü'nün farkında olmadıklarını ancak bugünün özellikle annelere adanmasının çok güzel olduğunu belirtti.

"Kızım için her şeye katlanıyorum"

Abuja'nın Mararaba bölgesinde yaşayan Samuel, 11 yaşındaki kızını 3 yaşından beri tek başına büyüttüğünü söyledi.

Samuel, daha önce farklı işlerde çalıştığını, zaman zaman sokakta su ve fıstık satarak geçimini sağladığını anlatarak, şimdi temizlik işleriyle ayakta durmaya çalıştığını dile getirdi.

Kızını okutabilmek için ev ve ofis temizliğinde çalıştığını belirten Samuel, "Kızım için her şeye katlanıyorum. Eskiden haftada bir kez zor görüyordum kızımı çünkü çok çalışıyordum ve para kazanmak zorundayım. Şimdi en azından ödevlerini beraber yapıyoruz." diye konuştu.

Samuel, en büyük tesellisinin, artık kızına daha fazla zaman ayırabilmek ve onunla güzel vakit geçirebilmek olduğunu ifade etti.

"Ben yaşadım, kızım yaşamasın"

Yoksulluk nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatan Samuel, kızının üniversite eğitimi almasını, hayatta daha iyi bir yere gelmesini istediğini söyledi.

Samuel, "Benim yaşadığım zorlukları kızım yaşamasın istiyorum. Bu yüzden gece gündüz çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Annelik çok güzel ama aynı zamanda çok zor." diyen Samuel, özellikle yalnız anneler için hayatın daha da zor olduğunu, hem çalışmak hem de annelik yapmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Samuel, kızının babasından destek alamadığını, bu nedenle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, "Keşke babası ayda küçük bir miktar gönderebilseydi ama göndermiyor. Şimdi sadece ben bakmak zorundayım. Bazen pes etmek istiyorum, her şeyden vazgeçmek istiyorum ama kızım için devam ediyorum." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen kızının okulda başarılı olmasından gurur duyduğunu söyleyen Samuel, her gün işe gitmeden önce dua ettiğini ve akşamları kızına yemek yapıp ödevlerinde yardımcı olduğunu anlattı.

"Hayat bana birçok ders verdi"

Emmanuel de Bauchi eyaletinden daha iyi bir yaşam umuduyla Abuja'ya geldiğini belirterek, 13 yaşındaki oğluna bakmak için özel temizlik şirketinde çalışarak hem eğitim masraflarını hem de temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştığını söyledi.

"Hayat bana birçok ders verdi." diyen Emmanuel, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkati çekti.

Emmanuel, "Kadınlar, maalesef daha fazla mücadele vermek zorunda kalıyor. Özellikle tek başına çocuk büyüten anneler için bu yük daha ağır." diye konuştu.

"Her çocuk, annesini her zaman hatırlayıp kutlamalı"

Emmanuel, Anneler Günü'yle ilgili, "Her çocuk, annesini her zaman hatırlayıp kutlamalı. Biz, onlar için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlunun geleceği için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Emmanuel, tek umudunun oğlu olduğunu, bu nedenle çalışmak zorunda hissettiğini söyledi.