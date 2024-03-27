Nijerya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden askerler defnedildi

Nijerya'nın Delta eyaletinde 17 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda ölen 16 askerin cenazesi, başkent Abuja'da defnedildi.

Abuja'daki cenaze törenine, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja, bakanlar, valiler ve üst düzey yetkililerin yanı sıra ölen askerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından 16 askerin cenazesi, başkentteki askeri mezarlıkta toprağa verildi.

Delta eyaletinde 17 Mart'ta barış koruma görevindeki askerlere yönelik saldırıda aralarında iki binbaşı ve bir yüzbaşının da bulunduğu 16 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı hangi grubun düzenlediğine ilişkin bilgi verilmemişti.