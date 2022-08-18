Nijerya'da elektrik şirketi çalışanları, grevi askıya aldı
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Nijerya'da elektrik şirketi çalışanları, dün başlattıkları grevi askıya aldı.
Nijerya'da elektrik şirketi çalışanları, dün başlattıkları grevi askıya aldı.
Nijerya Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği (NUEE) Sekreteri Joe Ajaero, yaptığı açıklamada, Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige'nin müdahalesinin ardından eylemi askıya almayı kabul ettiklerini belirtti.
Ajaero, Bakan Ngige ile yapılan toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Şimdilik grevi askıya aldık ancak iki hafta içerisinde taleplerimiz yerine getirilmezse süresiz greve gideceğiz." ifadesini kullandı.
Grev nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde kesilen elektriklerin yeniden geldiği kaydedildi.
Elektrik şirketi çalışanları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün grev başlatmıştı.
Grev nedeniyle, Nijerya genelinde 10 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanmıştı.