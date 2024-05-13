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Nijerya'da 50 Kaçak Rafineri Tespit Edildi

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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesinde kullanılan 50 tesis belirlendi. Ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da yürütülen 'Safe Delta Operasyonu' kapsamında yapılan operasyonlarda kaçak rafineriler tespit edildi ve çalıntı petrol ele geçirildi.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, ham petrolün yasa dışı rafine edilmesinde kullanılan 50 tesis belirlendi.

Ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da yürütülen "Safe Delta Operasyonu" Sözcüsü John Okeke, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun bölgede petrol kaçakçılarına karşı operasyonlar sürdürdüğünü belirtti.

Okeke, operasyonlarda 50 kaçak rafinerinin tespit edildiğini, önemli miktarda çalıntı petrolün ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da artan petrol hırsızlığı, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar olduğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup petrol ihracatı bakımından 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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