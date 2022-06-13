Nijerya'da 46 mahkuma Demokrasi Günü affı - Haberler

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Nijerya'da 46 mahkuma Demokrasi Günü affı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da 46 mahkuma Demokrasi Günü affı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Demokrasi Günü dolayısıyla 46 mahkum affedildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Demokrasi Günü dolayısıyla 46 mahkum affedildi.

Ülkenin Adamawa ve Ogun eyaletlerinde 12 Haziran Demokrasi Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 46 kişiye af çıkarıldı ve 7 kişinin idam cezası kaldırıldı.

Adamawa Valisi Ahmadu Fintiri, yaptığı açıklamada, Demokrasi Günü vesilesiyle bir mahkumun idam cezasını kaldırıldığını, 6 kişinin affedildiğini belirtti.

Ogun Valisi Dapo Abiodun ise bugünün anlam ve önemi için eyalette bulunan farklı ceza evlerinde bulunan 40 mahkuma af çıkarıldığını kaydederek, 6 kişinin idam cezasını da kaldırıldığını ifade etti.

Abiodun, affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumların da bulunduğunu aktardı.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Demokrasi Nijerya Mahkum Güncel Haberler

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