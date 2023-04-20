Nihal'in öldüğü kaza, çocuklarına bayram alışverişi yaptıktan sonra olmuş

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Nihal Alçin (33), otopsinin ardından defnedildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y.'nin işlemleri sürerken Alçin'in bayram alışverişi yaptığı çocuklarını eve bıraktıktan sonra, aile sağlığı merkezine gittiği ve dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 34 CPH 524 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Nihal Alçin'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Alçin, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken, sürücü M.Y.'yi gözaltına aldı. Nihal Alçin'in cansız bedeni ise adli tıp kurumuna götürüldü.