Haberler

Niğdeli çiftçi, geleneksel ürün olan elmadan vazgeçti, çilek üreticisi oldu

Niğdeli çiftçi, geleneksel ürün olan elmadan vazgeçti, çilek üreticisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de elma üreticisi Ramazan Tüzün, 87 bin lira hibe desteğiyle topraksız çilek üretimine başladı. Alternatif ürünlerle yelpazesini genişleten çiftçi, 12 ay boyunca üretim yapmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'nin elma üretim merkezlerinden Niğde'de çiftçilik yapan Ramazan Tüzün, sağlanan destekten yararlanarak geleneksel elma üretiminden vazgeçip 87 bin lira hibe ile topraksız çilek üretimine geçti.

Türkiye'de en çok elma ağacının bulunduğu kentin Altunhisar ilçesinde çiftçilik yapan Ramazan Tüzün, 2022 yılında Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla sağlanan destekten yararlanıp 87 bin hibe alarak elma üretimini bırakıp, çilek üretimine başladı. Kendi imkanlarıyla da yatırım yapan üretici, modern üretim teknikleriyle verimi artırmayı başardı. Alternatif ürün olarak üretimine başladığı çilekten istediği verimi alan Tüzün, daha sonra frambuaz, yaban mersini, böğürtlen ve Frenk üzümü gibi farklı meyveleri de yetiştirerek ürün yelpazesini genişletti.

HEM AÇIKTA HEM SERADA 12 AY ÜRETİM HEDEFİ

Altunhisar'da yetiştirilen çileğin aromasıyla tercih edildiğini belirten Tüzün, "Çukurova'da üretilenlere göre daha yoğun ve kaliteli bir aromaya sahip. Niğde'de elma, patates ve soğanın yanında çileği de alternatif ürün olarak yaygınlaştırmak istiyoruz. 12 ay üretim hedefiyle hem açık alanda hem de serada üretime devam ediyorum. Kimyasal gübre kullanmıyorum. İnsan sağlığını olumsuz etkileyecek uygulamalardan uzak duruyorum" dedi.

VATANDAŞLAR TARLAYA GELİP ÇİLEK TOPLUYOR

Ürünlerin depolanmadığını vurgulayan Tüzün, vatandaşların tarlaya gelerek çileklerini kendi elleriyle topladığını kaydetti. Tüzün, "İsteyen istediğini seçiyor, tarttırıp ücretini ödeyip götürüyor. Yemek serbest. Bu sistem aileler tarafından çok tercih ediliyor. Çocuklarıyla bahçeye gelip hem çilek satın alıyor hem hasat yapıyor, aktivite oluyor" diye konuştu.

'TOPRAKSIZ TARIM YAYGINLAŞIRSA VERİM ARTAR'

3 katlı topraksız serasında 9 bin 200 kök çilek fidesi yetiştiren Tüzün, açık alanda kasım ayına kadar süren hasadı, sera üretimi sayesinde aralık ve ocak aylarına kadar uzatmayı hedeflediğini anlattı. Alternatif ürünlerin önemine dikkat çeken Tüzün, "Niğde'nin patatesi ve elması gibi çileğinin de üst sıralara çıkmasını istiyoruz. Topraksız tarım yaygınlaşırsa hem verim artar hem de üretim süresi uzar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı

Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı