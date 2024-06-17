Niğde Valisi Trafik Denetiminde Sürücülerin Bayramını Kutladı
Niğde Valisi Cahit Çelik, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı. Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı. Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediye verdi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, trafik denetiminde sürücülerin bayramını kutladı.
Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Niğde- Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında denetime katıldı.
Sürücülerden kurallara uymalarını isteyen Çelik, bayramını kutladığı vatandaşlara çikolata ikram etti, çocuklara hediye verdi.