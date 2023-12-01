Niğde protokolü ve vatandaşlar engellilerin yaşantısını deneyimledi

Niğde'de protokol üyeleri ve vatandaşlar, "Empati Atölyeleri" etkinliğinde engellilerin yaşantısını deneyimledi.

Valilik ve Niğde Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Empati Atölyeleri" etkinliği düzenlendi.

Programda, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve vatandaşlar, gözlerini aparatla kapatarak engelli parkurunda beyaz bastonla yürüdü, tekerlekli sandalyeye bindi, özel eldivenle düğme ilikledi, golbol oynadı.

Vali Cahit Çelik, gazetecilere, engellilerin hayatta ne tür zorluklarla karşılaştığını deneyimlediklerini söyledi.

Akşama kadar sürecek etkinlikte herkesin bunu deneyimleyebileceğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Yürümenin insan hayatı açısından ne kadar konfor sağladığını, görmenin, dokunmanın ne kadar konfor sağladığını ancak deneyimleyerek hissedebiliyorsunuz. Bunu engelli vatandaşlarımıza sormak lazım. Sahip olduğumuz yeteneklerin çok farkında değiliz. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için belediyemizle, Valilik olarak da burada görev yaptığımız süre içerisinde elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz."

Belediye Başkanı Özdemir de etkinlikte engellilerin ne zorluklar yaşadığını deneyimlediklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından daha önce belediye binası için "Erişilebilirlik Belgesi" aldıklarını, bugün de kütüphaneler için alacaklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ilk iş kaldırımlardaki düzenlemeler olmuştu. Engellilerimizin sosyal hayata katılmasıyla alakalı da engelli basketbol takımımız var. Belediye olarak onlara destek çıkıyoruz. Modern ekmek tesisinde satış büfelerinde tamamen engelli vatandaşlarımızı çalıştırıyoruz. Böylece onların da ekonomiye katkı sunmalarını sağlıyoruz."

Etkinlik sonunda kentteki 13 kamu kurumu ile belediyenin 2 kütüphane binası için Erişilebilirlik Belgesi verildi.