Niğde OSB'den Doğal Gübre Üretimi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kurulu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan sulardan çıkan çamur, kurutularak doğal gübreye dönüştürülüyor.

Tesisten çıkan ve tehlikeli atık sınıfına girmeyen çamurlardan elde edilen günlük yaklaşık 1,5 ton doğal gübre, kentteki çiftçilere dağıtılarak tarıma destek veriliyor.

Niğde OSB Müdürü Mahmut Peşin, AA muhabirine, OSB'de yatırımın artmasıyla arıtma tesisine gelen atık suyun debisinin de yükseldiğini söyledi.

Artışa bağlı olarak tesisin kademesini de artırdıklarını anlatan Peşin, şöyle konuştu:

"Atık su arıtma tesislerini işleten yerel yönetimlerin ve organize sanayilerin en büyük işletme maliyetlerinden birisi, arıtma tesisinden çıkan çamur. Şu anki çevre mevzuatına göre, arıtma tesisinden çıkan çamurlar analiz ettirilir, tehlikeli atık sınıfındaysa bunu lisanslı tehlikeli atık toplama firmalarına teslim etmeniz gerekmektedir. Bu da ciddi bir işletme maliyetini oluşturmaktadır. Arıtma tesisimize gelen atık suların herhangi bir kimyasal maddeyi içermemesi, tamamen evsel, yemekhane, mutfak ve lavabo atıklarından gelmesi dolayısıyla arıtılan sulardan günlük yaklaşık 20-25 ton arasındaki kek halindeki çamur, bunkerlere (depo) biriktiriliyor. Laboratuvarlarda yaptırdığımız analizler sonrasında tesisimizden çıkan çamurun tarımda doğal gübre olabileceğini belirledik."

"Çiftçilerimizden yoğun talep görüyoruz"

Peşin, arıtma tesisinden çıkan çamuru doğal yöntemlerle kurutmanın kısıtlı olduğunu ifade etti.

Solar ve saha kurutmasının da olduğunu dile getiren Peşin, şöyle devam etti:

"İlimizde kış aylarının yoğun ve uzun olması sebebiyle solar kurutmanın yatırım maliyeti çok yüksek. Tasarımı tamamen Niğde OSB'ye ait ve bölgemizde faaliyette olan firmayla yaptığımız istişareler neticesinde, burgu presten aldığımız kek halindeki çamurları biriktiriyoruz. Arıtma tesisinden çıkan çamuru döner fırında yakarak kurutuyoruz ve günlük 20 ton kek halindeki çamurdan 1,5 ton kurutulmuş doğal gübre elde ediyoruz. Çiftçilerimize gübreyi ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Günlük çıkan 1,5 ton gübre için de çiftçilerimizden yoğun talep görüyoruz."

Mahmut Peşin, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan kokuya ponza taşıyla önlem aldıklarını belirterek, karbon filtre kurulum maliyetini de düşürdüklerini sözlerine ekledi.