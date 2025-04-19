Niğde'de Ürünleri Zirai Dondan Zarar Gören Lahana Üreticisi: "61 Yaşındayım Böyle Zirai Don Görmedim"

(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde etkili olan zirai don nedeniyle Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyünde lahana üreticilerini ziyaret etti. Hüsniye Köyü'nde zirai dondan ürünleri zarar gören lahana üreticisi Ahmet Keskin, "Ben 61 yaşındayım. Doğduğumdan beri bu işle uğraşıyorum. Ama böyle bir don görmedim. Bu yılki gibi aşırı bir don olmadı. Bütün ağaçların çiçeklerini, yapraklarını yakmış" dedi. Gürer, hükümetin acilen çiftçiyi destekleyecek politikaları hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hüsniye Köyü'ndeki lahana tarlasını ziyaret ettiğinde, donun etkisiyle büyük bir zarara uğramış olan fideleri gösterdi.

Gürer, "Lahana üretiminde Niğde Samsun ilinden sonra ikinci şurada. Bazı bölgelerde dikilen fidelerin tamamı ölmüş, tarla da ürün perişan. Erken ekilen lahanalar, donun yarattığı olumsuzluktan ciddi şekilde nasibini almış. Görüldüğü gibi artık lahana fideleri don nedeniyle gelişmeyecek. Bu tarlada 60 bin dikilmiş fide var ve tamamı dondan etkilenmiş. Don etkisi kar ve don etkisi kalktıktan sonra bahçeler de somut bir şekilde görülüyor" dedi.

"30 dönümlük sigortası var, kalanı yok"

Ziyaret sırasında, lahanaların büyük kısmının don nedeniyle zarar gördüğünü belirten üretici Ahmet Keskin, sigorta konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Keskin, "Benim 250 dönüm yerim var; 30 dönümlük sigortası var, kalanı yok. Genelde çoğumuzda yaptıramadığı gibi, biz de yaptıramadık. Sigorta biraz yüksek geliyor fiyatlar. Biz de yaptıramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, sigorta olmadan tespit çalışmalarının yapılıp yapılmadığını belirterek, "Bölgeye tespit için geldiler mi" dedi. Keskin, "Bu durum daha önce de oldu. 4-5 sefer kontrole geldiler. Bize biri yüzde 60 verdi, biri yüzde 40 verdi. Maliyeti diyelim 100 bin lira, elimize geçecek 30 bin lira. Bu yüzden de sigortaya pek sıcak bakmadık" diye konuştu.

Keskin "Bu hibrit dediğimiz lahana, erkenci bir ürün ve ithalat yapıyoruz. Hatta yurtdışına şu anda Adana tarafından sürekli 3 tane tır yüklüyor. Rusya, Romanya telefonları yönlendiriyorum, orada arkadaşlarla buluşturuyorum" diye donan ürünün aynı zamansa ihracınında olduğunu belirtti.

"24 bin lira sadece fide maliyeti var"

Ayrıca, fidelerin maliyetlerine de değinen Keskin, şunları söyledi:

"Kırmızı lahana ortalama 5 bin ile 6 bin arasında dikim yapılır. Siyah lahanaların cinslerine göre fiyatlar değişir. Tohumu şu anda 4.000-4.200 lira tanesi. Normalde 3 bin lira olanları da var. Ortalama 3 bin lira ile 4 bin lira arasında fide maliyeti var. Dönüme de 5-6 bin siyah lahana dikeriz. Beyaz lahana da 2.500-3.000 arasında dönümde değişir. Şimdi bunun fidesini 4 TL ile çarptığın zaman 6 TL fide olsa 24 bin lira sadece fide maliyeti var. Bunu sürmek için 3-4 sefer sürüm yaparız. Ot ilacıdır. Siyah lahananın bir dekara maliyeti 35-40 bin lirayı buluyor. Beyaz lahanada ise 25 bin lirayı buluyor."

CHP Milletvekili Gürer, "Niğde gibi illerde bazı tarla ürünleri daha ekilmedi. Kırmızı lahana bu yıl eken çiftçi ürünü dönmüş . Bu yıl bu tarladan artık ürün alınamayacak. Ancak ikinci ekim şansı var. Çiftçiye fide desteği ve gübre desteği gerekiyor.Çiftçi borçlu.İlk diktiği dondu.Traktör ile kısa sürede sürüm olacakta ekmek için nakit sorunu var. Burada iktidar desteğe yönelmelidir" diyerek, destek taleplerine vurgu yaptı.

"Bu yılki gibi aşırı bir don olmadı"

Lahana üreticisi Ahmet Keskin, "Vadeli yapıldığı için maliyetler yükseliyor. Peşin alınamıyor, fideler vadeli yaptırılıyor. Ben 61 yaşındayım. doğduğumdan beri bu işle uğraşıyorum. Ama böyle bir don görmedim. Bu yılki gibi aşırı bir don olmadı. Bütün ağaçların çiçeklerini, yapraklarını yakmış" diyerek, çiftçilerin borç yükü ve artan maliyetlerle başa çıkmaya çalıştığını belirtti.

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, bölgedeki tarım ürünlerinin büyük zarar gördüğünü, özellikle meyve bahçelerinde kayıpların büyük boyutlarda olduğunu ifade etti. Gürer, "Bahçe bitkilerinde büyük zarar var. Elmada, kirazda, cevizde, armutta büyük kayıp var. Çiçek açan bütün sert çekirdekli ürünler dondu. Tarla ürünlerinde de zarar görülüyor. Lahana tarlasındaki ürün artık yetişmeyecek" dedi. Ayrıca, bu zararın telafi edilebilmesi için çiftçilere destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti. "İkinci ekim şansı var. Hibrit lahana, yurt dışına gönderilen bir tür. Bu ikinci ekim için çiftçiye destek gerekiyor" diyerek, bölgedeki çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ömer Fethi Gürer, "Bölgede ÇKS'li çiftçi az, TARSİM'e kayıt yaptıran da az. Çiftçiye bu hasar tespiti sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından bütçeden doğrudan destek sağlanmalı. Bu destek sağlanırsa çiftçi biraz rahatlar" diyerek, hükümetin çiftçilere yönelik doğrudan destek sağlama çağrısında bulundu.