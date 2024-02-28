Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.D. yönetimindeki 51 ADF 862 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu tüneller mevkisinde B.K. idaresindeki 50 EC 389 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü C.D. hayatını kaybetti.
Yaralanan E.N. ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.