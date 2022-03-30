NİĞDE'DE ÖĞRENCİLERDEN ATLI KÜTÜPHANE'YE YOĞUN İLGİ - Haberler

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NİĞDE'DE ÖĞRENCİLERDEN ATLI KÜTÜPHANE'YE YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİĞDE'de Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler Atlı Kütüphane'den kitap alarak, Öğretmenevi bahçesinde okudu.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler Atlı Kütüphane'den kitap alarak, Öğretmenevi bahçesinde okudu.

Etkinlik, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan Atlı Kütüphane, İl Kültür Müdürlüğü'nden yola çıkarak Niğde Öğretmenevi'ne getirildi. Vatandaşlar tarafından caddede yoğun ilgili gören Atlı Kütüphane'den öğrenciler kitap alarak, merdivenlerde kitap okudu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü, Atlı Kütüphane'nin geçmişte yapılan bir eski kültür olduğunu ve bu yüzden Kütüphaneler Haftası'nda böyle bir etkinlik yaptıklarını kaydetti. Göncü, yaptığı konuşmada okumanın önemine de dikkat çekti.

NİĞDE'DE ÖĞRENCİLERDEN ATLI KÜTÜPHANE'YE YOĞUN İLGİ

NİĞDE'DE ÖĞRENCİLERDEN ATLI KÜTÜPHANE'YE YOĞUN İLGİ

NİĞDE'DE ÖĞRENCİLERDEN ATLI KÜTÜPHANE'YE YOĞUN İLGİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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