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Niğde'de Ceylan Derisine Yazılmış Altın İşlemeli Kitap Ele Geçirildi

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Niğde'de yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli el yazması kitap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de ceylan derisine yazılmış altın işlemeli kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli el yazması kitap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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