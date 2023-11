Haberler ›› Güncel ›› New York'taki Türkevi, 'Uluslararası Yemek Festivali'ne ikinci kez kapılarını açtı

New York'taki Türkevi, "Uluslararası Yemek Festivali"ne ikinci kez kapılarını açtı

NEW New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsciliği ile Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nu bulunduran ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Türkevi, ikinci kez kapılarını "Uluslararası Yemek Festivali"ne açtı.