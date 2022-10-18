New York'ta Farelerin Görülme Sıklığı Hızla Artıyor

WASHINGTON, 18 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan yeni veriler, ülkenin en kalabalık şehri olan New York'un sokaklarının bir fare istilası felaketiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

WASHINGTON, 18 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan yeni veriler, ülkenin en kalabalık şehri olan New York'un sokaklarının bir fare istilası felaketiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Şehrin yerel haber ağı FOX 5, New York'ta farelerin görülme sıklığının iki yıl öncesine göre yüzde 70 arttığını bildirdi.

Farelerin bu yıl 1 Ocak ile 30 Eylül arasında şehirde 21.500'den fazla kez görüldüğü bildirildi. Bu görülme oranı, geçen yılın aynı döneminde 18.601 olmuştu.

Nisan ayı boyunca New Yorklular yaklaşık 7.400 fare gördüklerini bildirdi.

Fox 5'in haberine göre, New York Belediye Meclisi bu ayın sonlarında kemirgenlerle mücadele için bir eylem planını oylayacak.

Eylem planı, sorunu hafifletmek için yaklaşık 5 milyon ABD dolarını içeriyor, ancak Fox 5, uzmanların kaynakların yeterli olmadığını söylediklerini kaydetti.

Bir BT danışmanı ve hayatı boyunca New York'ta yaşamış olan Lora Lopez Xinhua'ya, köpeğini dışarıda güvenli bir şekilde gezdiremediğini çünkü köpeğinin geçen yıl fareler tarafından "neredeyse ısırıldığını" anlattı.

Kayıtlar, yaklaşık 300.000 varlıklı New York sakininin 2020 baharında şehirden kaçtığını gösteriyor. Şehre yeni sakinler taşındı ve onların yerlerini aldı.

Kovid kısıtlamalarının restoranları dışarıda masa kurmaya zorladığını ve bazı müşterilerin "kirli peçeteler gibi çöplerini yere attıklarına ve toplamadıklarını" söyleyen Lopez, "Kötü hijyendeki bu ani artış, fare istilasının önemli bir nedeni oldu" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre, fareler gibi kemirgenler, fare ısırığı humması ve maymun çiçeği dahil birçok hastalığı yayabiliyor.