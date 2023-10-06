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Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.