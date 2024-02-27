Nevşehir'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 4 Tutuklama

Nevşehir'de bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yeni Mahalle Sahil Sokak'ta 25 Şubat'ta, aralarında husumet bulunan Gökhan G'yi pompalı tüfekle öldüren Ü.K. ile olayın ardından bağlantı kurduğu 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ü.K. ve saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen D.E, H.T. ve C.Ç. tutuklandı.

Cinayet zanlısını evinde sakladığı öne sürülen M.A. adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ü.K, aralarında husumet bulunan Gökhan G'yi önceki gün iş yerinde çıkan kavgada pompalı tüfek ile öldürmüş, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Ü.K'nin bağlantı kurduğu 10 şüpheli de gözaltına alınmıştı.