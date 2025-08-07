Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni ilhak etmeyeceklerini ve Hamas'ın yok edilmesi hedefiyle saldırıların devam ettiğini açıkladı. Netanyahu, saldırıların durması için Hamas'ın silahları bırakmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını şart koştu.

NETANYAHU: GAZZE ŞERİDİ'Nİ İLHAK ETMEYECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yoğun saldırı ve abluka altında tuttukları Gazze Şeridi'ni "ilhak etmeyeceklerini" öne sürdü. Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir grup Hindistanlı gazeteciyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Hamas'ın yok edilmesini ve tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesini" hedeflediklerini söyledi.

"BÖLGE GEÇİCİ BİR YÖNETİME DEVREDİLECEK"

Netanyahu, İsrail'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.

"GAZZE'YE SALDIRILAR YARIN BİLE BİTER"

İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti. Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor.

Bu bakanlar ayrıca 2005'te Gazze'de boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden inşasını talep ediyor.