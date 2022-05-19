Nemrut Dağı'nın zirvesinde 19 Mayıs'ı kutladılar - Haberler

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'yi çeşitli branşlarda temsil eden Adıyamanlı milli sporcular ve gençler, Nemrut Dağı'nda İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı açtı.

Nemrut Dağı'nın zirvesindeki devasa heykellerin arasında gerçekleştirilen etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahta Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte, çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencilere protokol tarafından hediyeler verildi.