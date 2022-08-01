Nehirdeyken vuran selden son anda kurtuldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nehirdeyken vuran selden son anda kurtuldular

- Nehirdeyken vuran selden son anda kurtuldular Umman'daki Wadi Alhoqain Nehri'nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.

 - Güncelleme:

- Nehirdeyken vuran selden son anda kurtuldular

MUSKAT - Umman'daki Wadi Alhoqain Nehri'nde bulunan çok sayıda kişi, aniden yaşanan selde sulara kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Umman'ın Al Batinah bölgesinde yer alan Rustaq kasabasındaki Wadi Alhoqain Nehri'ni şiddet yağışlar nedeniyle meydana gelen sel suları vurdu. Nehirde bulunan çok sayıda kişi sel sularına kapılmaktan son anda kurtulurken, nehir kenarındaki 1 kişi ise arkadaşlarının onu son anda yakalaması sayesinde ölümden döndü.

Sel sonrası nehrin rengi kahverengiye dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. Umman'ın kuzeyindeki Şinas, Saham ve Rustaq'da şiddetli yağışların sele neden olduğu aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title