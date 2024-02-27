Necmettin Erbakan Diyarbakır'da Anıldı

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında Diyarbakır'da düzenlenen program ile anıldı.

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığınca Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Merhum Erbakan'ın anlatıldığı kısa filmin gösterildiği programda konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, Necmettin Erbakan ile 25 yıl birlikte çalıştığını belirterek, Erbakan döneminde yapılan çalışmalara değindi.

Programda, Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin ve Gelecek Partisi İl Başkanı Aydın Altaç da birer konuşma yaptı.