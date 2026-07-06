NATO Zirvesi İçin Ankara'da Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyede

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - NATO Zirvesi'ne sayılı saatlerin kaldığı Ankara'da liderlerin kullanacağı güzergahlarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Liderler ve heyetlerinin uçaklarının ineceği Etimesgut'taki Ankara Havalimanı yolu NATO ülkelerinin bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye, İstanbul'da 2004'teki zirveden 22 yıl sonra NATO ülkelerinin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Asya-Pasifik ortakları, küresel güvenlik ve savunma stratejilerini şekillendirmek üzere bir araya gelecek.

Sayılı saatlerin kaldığı zirve ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Bazı liderlerin ve heyetlerinin uçaklarının ineceği Etimesgut'taki Ankara Havalimanı güzergahı, NATO ülkelerinin bayraklarıyla donatıldı.

Başkentte 56 binden fazla güvenlik gücünün görev alacağı bu süreçte sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ankara Havalimanı'ndan zirvenin yapılacağı mekanlar ile liderlerin konaklayacağı otellere giden yollarda çok sayıda polis görev başında bulunuyor.

ANKA Haber Ajansı, Esenboğa Havalimanı'ndan zirvenin yapılacağı mekanlar ile otellere ulaşmak için kullanılacak Turgut Özal Bulvarı'nda bugün polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrollerini görüntüledi. Polisler araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.

NATO'YA ÖZEL TOGG LİMUZİN

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un limuzin versiyonundaki 10 aracı zirvede liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı. Savunma Sanayii Forumu'nun yapılacağı ATO Congresium'un önünde görüntülenen limuzinler arasında kırmızı-beyaz renklerin kullanıldığı modeller ile turkuvaz tonlar ve motiflerin yer aldığı özel tasarımlar da dikkati çekti.

Kaynak: ANKA