NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti. - Haberler

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haberler

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