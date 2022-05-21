NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti. - Haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
AA / Sefa Mutlu - Güncel