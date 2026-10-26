Namağlup boksör Çamkıran, WBC Silver kemeri için Tunceli'de kamp yapıyor

PROFESYONEL boks kariyerinde, 23'ü nakavt ile 25 maçın tamamını kazanan ağır sıklet boksörü Umut Çamkıran, 7 Kasım'da İstanbul'da Mourad Aliev ile yapacağı WBC Silver World Title maçına memleketi Tunceli'de hazırlanıyor. Dağlarda koşup Munzur Nehri'ne giren Çamkıran, "Burada kendimi çok farklı hissediyorum. Bambaşka bir enerji alıyorum" dedi.

Profesyonel boks kariyerinde 23'ü nakavt, 25 galibiyetle namağlup ünvanını koruyan, 3 kez WBC Asya şampiyonluğu yaşayan Umut Çamkıran, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda çıkacağı karşılaşma öncesi memleketi Tunceli'de kampa girdi. Antrenörü Istvan Szılı, kondisyoneri Hüseyin Çözmez ve boksör arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüren Çamkıran, günde 2 antrenman yapıyor. Sabah saatlerinde ısınma ve esneme hareketleriyle başlayan çalışmalar, meşe ormanlarıyla kaplı dağlık arazideki koşularla devam ediyor. Dik yokuş ve engebeli patikalarda koşan Umut Çamkıran, kondisyonunu ve dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışıyor. Çamkıran, koşu antrenmanlarının ardından Munzur Nehri'ne girip, günün diğer bölümünde çalışmalarını spor salonunda sürdürüyor. Antrenörünün gözetiminde kum torbası ve lapa çalışmaları yapan Umut Çamkıran, yumruk kombinasyonları, savunma ve ayak hareketleri üzerinde duruyor. Boksör arkadaşlarıyla hazırlık müsabakalarına da çıkan Çamkıran, 7 Kasım'da İstanbul Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da Mourad Aliev ile WBC Silver World Title kemeri için karşılaşacak.

'BU TOPRAKLAR BANA BAMBAŞKA BİR ENERJİ VERİYOR'

Kamp için memleketini tercih etmesinin kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Umut Çamkıran, "2013 yılında profesyonel boksa geçtim. Bugüne kadar 25 maça çıktım ve 25'ini de kazandım. Bunların 23'ünü nakavtla, 2'sini ise puanla kazandım. Şimdi önümüzde bizim için çok önemli bir maç var. Ağır sıklette böylesine önemli bir kemer, bugüne kadar Türkiye'ye gelmedi. Bu nedenle bu karşılaşmanın önemi çok büyük. Ailem, dedelerim, atalarım hep buralı. Burada kendimi çok farklı hissediyorum. Bambaşka bir enerji alıyorum. Aslında buraya kim gelirse gelsin bu doğanın enerjisini hisseder. Doğası, havası ve coğrafyasıyla burası kamp yapmak için mükemmel bir yer" diye konuştu.

'KARİYERİMİN EN ZORLU KAMPINI GEÇİRDİM'

Hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyleyen Çamkıran, "Çok güzel ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlıklarımızın tamamlanmasına bir hafta kaldı. Bu süreci de sağlıklı bir şekilde tamamlayıp İstanbul'a geçeceğiz. Antrenörümle birlikte çok yoğun çalışıyoruz. Koşular, kondisyon antrenmanları, teknik çalışmalar, lapa ve sparring antrenmanları yapıyoruz. Hocamla sürekli maçın önemini ve uygulayacağımız taktikleri konuşuyoruz. Bu kamp, kariyerim boyunca geçirdiğim en sert ve en zorlu hazırlık dönemi oldu. Ancak her şey şu anda tam istediğimiz gibi ilerliyor" ifadelerini kullandı.

'TEK HEDEFİM KAZANMAK'

Munzur Nehri'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu anlatan Umut Çamkıran, şöyle konuştu:

"Antrenmanlarımızın ardından sürekli Munzur Nehri'ne giriyoruz. Soğuk su, toparlanmamıza ve kaslarımızın daha hızlı dinlenmesine yardımcı oluyor. Ancak Munzur'un benim için anlamı yalnızca fiziksel toparlanmayla sınırlı değil. Burası benim doğam, benim memleketim. Munzur'un suyuna girdiğimde kendimi yenilenmiş hissediyorum. Munzur, bizim için ve özellikle Tunceli halkı için çok kıymetli. Ben hiçbir zaman ringe nakavt hedefiyle çıkmam. Benim tek hedefim kazanmak. Antrenörümle birlikte hazırladığımız taktikleri ringde doğru şekilde uygulamak istiyorum. Bunları gerçekleştirdiğimde nakavt zaten kendiliğinden geliyor. Benim için en önemli şey bu maçı kazanmak, kemeri ülkeme getirmek ve hem benim hem de rakibimin karşılaşmadan sağlıklı bir şekilde ayrılması."

'GÜNDE 2 KEZ ANTRENMAN YAPIYORUZ'

Çamkıran'ın antrenörü Istvan Szılı ise yaklaşık 6 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Son 7 haftadır çok sıkı bir hazırlık programı uyguluyoruz. Günde 2 kez antrenman yapıyoruz. Sabahları kondisyon, fitness, koşu ve pad çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Akşamları ise sparring, teknik ve taktik antrenmanlarına ağırlık veriyoruz. Son 7 hafta bizim için oldukça yoğun ve zorlu geçti. Umut, bu süreçte ciddi şekilde kilo verdi ve fiziksel olarak çok daha güçlü hale geldi. Umut'a gösterdiği disiplin ve özveri için teşekkür ediyorum" dedi.

'YİYECEKLER, DOĞAL VE ORGANİK'

Tunceli'deki kampın hazırlıklarına katkı sağladığını ifade eden Szılı, "Tunceli'nin temiz havası, dağları ve doğal güzellikleri bize ayrı bir enerji veriyor. Burada tükettiğimiz yiyecekler doğal ve organik. İnsanların samimiyeti ve misafirperverliği de bizi çok etkiledi. Bu güzel doğadan aldığımız enerjiyle dünya şampiyonluğu karşılaşmasını kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı