Nallıhan'da Öğrenciler Arasında Satranç Turnuvası Düzenlendi
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasına 200'den fazla öğrenci katıldı. Turnuvanın açılış törenine Nallıhan Belediye Başkanı da katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçedeki öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.
Nallıhan Kapalı Spor salonunda düzenlenen turnuvaya 5 kategoride 200'den fazla öğrenci katılırken, turnuvanın açılış törenine Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de katıldı.
Turnovanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokoll üyeleri tarafından verildi.
Ödül törenine Nallıhan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Milli Eğitim Müdürü Hakan Keşküş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ramazan Tandoğan katıldı.