Üye Girişi
Haberler

Nallıhan'da Öğrenciler Arasında Satranç Turnuvası Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasına 200'den fazla öğrenci katıldı. Turnuvanın açılış törenine Nallıhan Belediye Başkanı da katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ilçedeki öğrenciler arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Nallıhan Kapalı Spor salonunda düzenlenen turnuvaya 5 kategoride 200'den fazla öğrenci katılırken, turnuvanın açılış törenine Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de katıldı.

Turnovanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokoll üyeleri tarafından verildi.

Ödül törenine Nallıhan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Milli Eğitim Müdürü Hakan Keşküş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ramazan Tandoğan katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nallıhan Gençlik Ankara Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları! Hudutsuz Sevda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sakla Beni 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2-3 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda final mi yapıyor? Hudutsuz Sevda bitiyor mu 2024? 2-3 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Sakla Beni final mi yapıyor? Sakla Beni bitiyor mu 2024? İnci Taneleri final mi yapıyor? İnci Taneleri bitiyor mu 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title