Çayırhan Gölü'nde balıkçı ağlarına 2 metrelik yayın balığı takıldı

Güncelleme:
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir balıkçı, Çayırhan Gölü'nde 2 metre uzunluğunda ve 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakaladı. Balık, 500 TL'den satışa sunulacak.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde balıkçı Hakan Yurdakul'un Çayırhan Gölü'ndeki ağlarına 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev yayın balığı, kilogram fiyatı 500 TL'den satışa çıkarıldı.

Çayırhan Gölü'ne teknesiyle açılan balıkçı Hakan Yurdakul'un ağlarına 2 metrelik yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu tekneye çıkarılan balığın, karada yapılan tartımında 85 kilogram olduğu belirlendi. Balıkçının boyunu aşan yayın balığı, Ömer Meseliktaş'a ait balıkçı dükkanında sergilenmeye başlandı. Tezgaha güçlükle asılan balığı görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Hakan Yurdakul, bölgede nadiren bu büyüklükte balıklara rastlandığını belirterek, balığın kilogram fiyatı 500 TL'den satışa sunulduğunu açıkladı.

Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

