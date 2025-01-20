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Muzaffer Badalıoğlu için Anma Töreni Düzenlendi

Muzaffer Badalıoğlu için Anma Töreni Düzenlendi
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Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, memleketi Zonguldak’ta anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Badalıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı.

Samsun spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu için memleketi Zonguldak'ta anma programı düzenlendi.

Zonguldak Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra Badalıoğlu'nun mezarına karanfil bırakıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yaptığı konuşmada, 36 yıl önce elim kaza sonucu hayatını kaybeden Badalıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirterek, "Sporculuğunun yanında özel hayatında da örnek kişilikti. Başarılı sporcu geçmişi, spor hayatı vardı. Şu anda da gençlerimize örnek olacak şekilde anlatıyoruz. Gençlerimize kentimizden de böyle sporcular yetiştiğini anlatıyoruz. Bu da onlara vesile oluyor." diye konuştu.

Badalıoğlu'nun eşi Şükran Badalıoğlu da 36 yıl sonra bile hala bu kadar insanın anma törenine katılarak acısını paylaştığına değinerek, "Böyle bir adamın eşi olduğum için çok onurlu ve gururluyum." dedi.

Badalıoğlu'nun takım arkadaşı ve bacanağı Zafer Çabalar, Badalıoğlu'nun sevilen bir kişi olduğunu anlattı.

Kaza anında aynı otobüste bulunan futbolculardan Uğur Terzi, Badalıoğlu'nun çok büyük bir futbolcu ve örnek bir ağabey olduğunu dile getirdi.

Tören sonunda programa katılanlara helva dağıtıldı.

Havza'da yaşanan kaza

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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