Mustafa Yeneroğlu, Demokrasiyi Çiçeğe Benzetti: "İktidar O Çiçeği Köküyle Birlikte Koparmaya Çalışıyor"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, demokrasinin dünyanın en narin çiçeği, onu yaşatanın da uzlaşı ve hoşgörü olduğunu belirterek, "Şu anda iktidar, o çiçeği köküyle birlikte koparmaya çalışmaktadır" dedi.

Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği 'Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden' toplantısı, Ankara'daki bir otelde bugün yapıldı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Toplantıyı, CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yöneticilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, demokrasinin dünyanın en narin çiçeği, onu yaşatanın da uzlaşı ve hoşgörü olduğunu belirterek, "Şu anda iktidar, o çiçeği köküyle birlikte koparmaya çalışmaktadır" dedi. Yeneroğlu, Türkiye'de kötü muamele ve işkencenin haber değeri bile taşımayacak kadar sıradanlaştığını savunarak, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacağını tutumuyla ortaya koyan, bir milletvekilimizi cezaevine mahkum eden kişi, bakan yardımcısı olarak atanmıştır. Böyle bir ülkede hukuk devleti iddiasından bahsetmek mümkün olabilir mi? Skandallar o kadar sıradanlaştı ki daha önceki gün, önceki dönem bir milletvekilinin fikir özgürlüğünden dolayı aldığı ceza onandı. Dün gece Meclis Adalet Komisyonu'nda, fikir özgürlüğünü yok sayan bir kanun onanarak genel kurula gönderildi" diye konuştu.

ANKA / Güncel