Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı namazını Kayseri'de kıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş, bayram namazını kent merkezindeki tarihi Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte eda etti.

Bayram namazı sonrası, Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşla bayramlaştı.

Elitaş, bugün yaptıkları dualarla Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların, mazlum insanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç da bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu ifade etti.

Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.