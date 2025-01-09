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Mustafa Destici'den PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı

Mustafa Destici'den PKK'ya Silah Bırakma Çağrısı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın silah bırakmasının Türkiye için rahatsız edici olmayacağını ve anayasanın bazı maddelerinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılı değerlendirme toplantısında Türkiye'nin uluslararası duruşunu ve iç politikadaki farklılıkları da ele aldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK silah bıraksa bundan kimse rahatsız olmaz, biz de memnuniyet duyarız. Anayasanın 3'üncü, 42'nci, 66'ncı maddesi bunlar bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

Destici, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen, 2024 yılı değerlendirme toplantısında bazı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki açıklamasında, geçen yıl Türkiye'de yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri anımsatan Destici, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı net bir duruş sergilediğine dikkati çekti.

Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olmaktan, bu milletin bir evladı olmaktan ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünyada gıda fiyatlarını ve ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğine işaret eden Destici, Türkiye'nin buradaki öncülüğü ve arabuluculuğu sayesinde tahıl krizinin önemli ölçüde çözüldüğünü anımsattı.

"Farklı fikirlerde olmaları, Türkiye için bir zenginliktir"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreçte, milliyetçi kanadın karşı karşıya geldiği yorumlarına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada herkes kendi düşüncesini söylüyor, siyaset zaten böyle bir şey. 'Milliyetçi partiler' diye adlandırılan partiler, kendi içlerinde, düşüncelerinde, milliyetçiliğe bakış açılarında bir farklılık var ki ayrık partiler olmuş. Onun için ayrı düşünmeleri, farklı fikirlerde olmaları, bence Türkiye için bir zenginliktir, bir kazanımdır. Biz de Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ama emekliler, asgari ücretliler için farklı şeyler söylüyorum. Tarım politikalarından sağlık, ekonomi politikalarına kadar farklı düşündüğümüz noktalar var. Ama asgari müştereklerimiz de var. Bunu azami hale nasıl getirebiliriz, devletimizin bekasını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini nasıl daha güçlendirebiliriz, bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz."

Destici, bu durumun bir cepheleşme olarak görülmemesi gerektiğini, kullanılan üslubun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu siyasetin bir doğası, sürecin de bir zenginliği olarak görmek lazım. Herkes aynı şeyi söyler, aynı şeyi düşünürse, uyaracak kimse kalmaz. Biz burada yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla uyararak görevimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Son dönemdeki süreçte terör ve terörle mücadeleye yönelik soru üzerine de Destici, "PKK silah bıraksa bundan kimse rahatsız olmaz, biz de memnuniyet duyarız. Anayasanın 3'üncü, 42'nci, 66'ncı maddesi bunlar bizim kırmızı çizgimizdir. Bir Alperen dahi yaşamaya devam ettiği sürece, bu ülkede 66'ncı maddeyi kimsenin değiştirmesine izin vermeyiz, bu çok açık ve net." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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