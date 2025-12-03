Mustafa Destici: "Asgari Ücret Net Yüzde 50 Artırılmalı"

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin yüzde 50 artışla net 33 bin 50 lira olması gerektiğini söyledi.

Destici, parti genel merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Destici, Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin şunları söyledi:

"Engellerimize dair meseleler asla politik çekişmelere kurban edilmemelidir. Sen, ben kavgası burada asla olmamalıdır. Bu çünkü hepimizin ortak meselesidir. Siyaset üstü bir meseledir. Bir ayrıntıyı hiçbir zaman unutmamalıyız ve aklımızdan çıkarmamalıyız: Engellilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adım milletimizin bütün kesimlerince en geniş mutabakatla desteklenecektir. Çünkü bütün vatandaşlarımızın bu konuda engellilerimizle yapılacak her olumlu adımı kalpten desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda yaşanacak eksiklikleri hiçbir mazeretle izah etmek mümkün değil."

"Bir hesaplama var ama bu hesaplama maalesef vatandaşın lehine gözükmüyor"

Destici, engellilerle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da kasım itibarıyla aylık enflasyonun yüzde 0,87 olarak açıklandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yıllık bazda bunu değerlendirdiğimizde 30'un üstünde 31 gibi yıl sonu bir enflasyon gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tabii benim ilk önce gözüme çarpan şu oldu ama yıllık kira artışına baktığımızda bu 35,9 yani 36 gibi gerçekleşti. Şimdi yıllık enflasyon 30-31 ise kira artışı niye 36? Evet, bir hesaplama var ama bu hesaplama maalesef vatandaşın lehine gözükmüyor en hafifiyle. Şimdi enflasyon artışı 31 gerçekleşecek tahmini yapılıyor, bir ay kaldı zaten şurada ama asgari ücret artış oranının konuşulduğu rakamlara bakıyoruz yüzde 20-25 artışlar konuşuluyor. Hakeza emeklilerimizle ilgili artışlara baktığımızda daha düşük açlık oranları konuşuluyor. Bir kere şunu sormak istiyorum; kira artışı 35,9 ise ve biz asla kabul etmiyoruz da diyelim asgari ücret de yüzde 25 arttırılırsa, bu aradaki 11 puanlık farkı asgari ücretli nasıl ödeyecek? Farzımuhal 22 bin lira asgari ücret var, yüzde 25 artış geldi, 27 civarı bir para oldu. Kira 10 bin lira ama kira bir anda yüzde 36 arttığında 14 bin lira gibi bir rakama geldi. Yani alacağı aslında 5 bin lira farkın 5 bin lirası kira farkına gidiyor.

"Asgari ücret net yüzde 50 artırılmalı"

Bir kere daha söylüyorum; asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. Adaletli olan budur. Çünkü ocak ayında bir önceki yılın enflasyonu yüzde 50 gerçekleşmesine rağmen asgari ücret yüzde 30 arttırıldı. Dolayısıyla da asgari ücretlimizin oradan bir yüzde 20 alacağı var. Bu yıl sonunda yüzde 31 gerçekleşecek onu da üstüne koyduğumuzda en az yüzde 50 gibi bir artış olmalı. ve asgari ücret net 33 bin 50 lira yapılmalıdır.

Emeklilerimizle ilgili de benzer bir durum geçerli. En düşük emekli aylığı 16 bin 800 yüz lira. Yüzde 20'leri bulmayan artış oranları konuşuluyor. Emeklerimizin maaşı ancak 20 bin liralar seviyesine çıkabilecek. Halbuki emekliler Ocak 2023'te aktif çalışan devlet memurunun ya da kamu işçisinin en düşük maaş alanının 3'te 2'sini alıyordu. Yani 2023 Ocak'ta en düşük emekli maaşı 7 bin 500, en düşük memur maaşı 11 bin liraydı. Bugün 50 bine 16 bin 800, üçte bire düştü. Yani emeklinin tam bir maaşı kayboldu, buharlaştı."

"Siz kimsiniz de Türk hükümetiyle bir protokol mutabakatı imzalayacak duruma geleceksiniz?"

Destici, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani'nin uzun namlulu silahlı korumalarıyla Şırnak'a gelmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Bu bizi ve ülkemizin hemen hemen tüm kesimlerini ve insanımızın, halkımızın kahir ekseriyatını ciddi şekilde rahatsız etti. Bununla ilgili elbette ki devletimizin ilgili kurumları gerekli soruşturmalar yürütüyorlar, çalışmaları yapıyorlar. Kimlerin burada ihmali, hatası, kusuru varsa şayet bunlarla ilgili gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Özellikle bu konunun Türkiye'de eleştirilmesi üzerine Barzani cephesinden gelen çirkin küstah açıklamaları da şiddetle kınadığımızı reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine yaptıkları açıklamada Türk hükümetiyle mutabakata vardıkları şekilde protokol kurallarının uygulandığını söylediler. Siz kimsiniz de Türk hükümetiyle bir protokol mutabakatı imzalayacak duruma geleceksiniz? Dolayısıyla da karşımızda bir devlet yok. Karşımızda bir devlet başkanı yok. Karşımızda neticede Irak Cumhuriyeti, Irak devleti içerisinde bazı kendisine özellikler verilmiş bir bölgeden bahsediyoruz ki Mesud Barzani'nin o anlamda da şu anda aktif bir görevi yok. Dolayısıyla da bu çirkinliği yaptıkları için bu provokasyonu yaptıkları için kendilerini tekrar kınıyorum. Halbuki kendilerine en zor zamanlarında Saddam kimyasal silahlarla tamamını imha etmeye kalktığında da kucak açan Türkiye idi, destek olan Türkiye'ydi, Türk milletiydi. ve ondan sonraki süreçlerde de Türkiye her zaman bölgede Irak'ta Türklere diğer yerlerden gelen, Irak'tan, İran'dan, başka noktalardan IŞİD'den gelen saldırılar noktasında da hep destek oldu. Dolayısıyla da bu aynı zamanda bir vefasızlık olarak da bunu değerlendiriyorum. ve tekrar özellikle son yapılan açıklamayı da çirkin bulduğumu, küstahça bulduğumu, reddettiğimi ve Türkiye'den, muhataplarından da özür dilemeleri gerektiğini de ifade ediyorum."

"Bu konu gündeme gelsin diye yaptık"

Destici, "Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir" açıklamalarına ilişkin "nüfus olarak küçülmenin, Türkiye için büyük risk taşıdığını" ifade etti.

Destici, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi olarak bir kere daha söylüyoruz; kim ne yaparsa yapsın biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz orada bir ironi yapıyoruz ve konuyu gündeme taşıyoruz. Bakın ben bu cümleyi söylememiş olsaydım, bu konu hiç tartışılmayacaktı ve gündeme gelmeyecekti. Medya, televizyonlar ya da haberciler flaş sözleri bekliyor, tartışılacak konular istiyor. Biz de tam onu yaptık bu konu gündeme gelsin diye."