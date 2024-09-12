MÜSİAD'ın Arnavutluk Şubesi Tiran'da Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Arnavutluk şubesi, başkent Tiran'da düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Arnavutluk kurumlarının ve birçok ülkeden iş dünyası derneklerinin temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaretin büyüyüp geliştiğini dile getiren Gürcan, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'la ticari işbirliğimiz her geçen gün daha da gelişmekte ve derinleşmektedir. Arnavutluk ile ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla hem Arnavutluk'a yatırım yapmak hem Arnavutluklu iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapmalarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Atay da açılan şubenin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin var olan mükemmel siyasi ilişkilere yakışan bir seviyeye çıkarılması noktasında çok değerli bir rol oynayacağını belirterek, "MÜSİAD Arnavutluk şubesine çok değerli Arnavut kardeşlerimizin de ilgi göstermesi, onların teveccühünü kazanmış olmamız da bence vurgulanması gereken ve bizi mutlu eden çok güzel bir gelişme." dedi.

Konuşmasında MÜSİAD'ın faaliyetlerine değinen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş da "Bünyesinde 14 binden fazla üyeyi barındıran, 60 bin firmayı sistemde tutan, yurt dışında 99, yurt içinde 84, toplam 183 şube temsilciliğiyle dünya üzerinde faaliyet gösteren güneşin batmadığı bir iş adamları örgütüyüz. Yani iktisadi çıkarlar doğrultusunda hareket etmiyoruz hayatımızda, manevi değerlerin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı İşler de törene Türkiye ve çeşitli ülkelerden gelen davetlilere teşekkür etti.

MÜSİAD Arnavutluk şubesinin ekonomik ve ticari gücünün artırılması için var güçleriyle çalışacaklarına vurgu yapan İşler, "Bugünü bizim için, Türkiye ve Arnavutluk için, iş dünyası adına tarihi bir gün olarak nitelendiriyorum ve bu tarihi bir gün, ileride bu tarihi çok daha ileriye taşıyacak üye sayımızla ve ticari alanlardaki çalışmalarımızla taçlandıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdele kesilerek, MÜSİAD'ın Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki şubesi hizmete açıldı.

Öte yandan, MÜSİAD'ın Arnavutluk şubesinin himayesinde bugün Türkiye, Arnavutluk ve diğer ülkelerden iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla B2B formatında bir toplantı gerçekleştirildi.