Müsavat Dervişoğlu'ndan Fabrika Ziyareti... Fabrika Sahibi Hasan Erdoğan: "Üretim Bantları Korkudan Bayılacak Durumda"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara-Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ziyarette bulundu. Dervişoğlu, "Bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır" dedi. "Üretim bantları titriyor mu" sorusuna fabrika sahibi Hasan Erdoğan, "Korkuyor tabii şu anda bayılacak durumda. Yani bayılmadan kurtarmaya çalışıyoruz. Yani gemimizi nasıl yürütebiliyorsak ona bakıyoruz ama bankalar sağ olsun diyoruz. Bankalara bir noktadan sonra sağ olmuyorlar artık diyorlar ki 'Sana bakamayız' diyorlar. Biz ama yine de mücadele ediyoruz" diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara-Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Ermaksan Dişli fabrikasını ziyaret etti. Dervişoğlu, burada fabrika sahibi Hasan Erdoğan ile sanayicinin sorunlarını dinledi hem de fabrikayı gezdi.

Fabrika hakkında bilgi veren Hasan Erdoğan, "Bunlar Almanya, bu da torna bitiyor. Tornadan sonra başka işlemleri yapıyor. Başkanım, burası 50 senelik firma. Benim 16 yaşındaydım. 11 yaşında başladım. 16 yaşında iş yeri açtım. Ortak açtım. Amcaoğulları. Sonra bir makine, bir makine, bir makine derken, memleket sevdalısıyız. Çanakkale ruhuyla çalışan insanız. Üretmemiz lazım, ihracat yapmamız lazım, istihdam yapmamız lazım. Benim teknem yok, yazlığım yok. Ben çalışıyorum Çanakkale ruhuyla. Ve ülkemin en önemli parçalarını üretiyorum. Savunma sanayinin en önemli parçalarını yapıyorum. ve yapmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da şunları söyledi:

"Bu girişimden çok önemli. Savunma sanayinde elde etmiş olduğumuz başarılardan bahsediyoruz ve bunlarla iftihar ediyoruz ama o başarının arkasında böyle girişimciliğin çok önemli bir katkısı var. Desteklenmesi gereken alanlar burası. Savunma sanayi deyince aklayamayan Havelsan, Roketsan geliyor ama bu alanları besleyen çok sayıda kuruluşumuz var. Memlekete hizmet sevdasıyla yola çıkmış insanlar tarafından yine memlekete dair sorumluluklarla inşa edilmiş yapılar bunlar. Dolayısıyla bu fabrikaların ürettiği malzeme aslında bizim savunma sanayi alanında elde ettiğimiz başarının altyapısını oluşturuyor. O sebeple ben buradayım. Yani ne yapılıyor, ne ediliyor? Bu çabayı sergileyen, bu çalışmaları yaşama geçiren memleket sevdasıyla üretim yapan insanların varlığına dikkat çekmek amacıyla bugün buradayım. Bunun bilinmesini istiyorum."

Fabrikada üretilen ürünlere ilişkin kısaca bilgi veren fabrika sahibi Hasan Erdoğan, "Şu anda Altay Tankı'nın yürüyüş şandımanı dişlerini biz yapıyoruz. ve motorun dişlerini de biz yapıyoruz. Bunun yanında Fırtına Obüs Tankları'nın onların da 15 seneden bu tarafa yürüyüş dişlerini biz yapıyoruz. Avrupa kalitesinin aynısını da yapıyoruz. Kalitede en ufak bir problem yok. O imkana kavuştuk çok şükür. Şimdi de Anka 3'ün dişli kutusunu biz bu iş yerimizde dünya kalitesinde üretebildik. Üretiyorum ben. Bir de Akıncı'nın da dişli kutusunu yapacağız. Onlar da geldiler. Onlara da yapacağız inşallah" diye konuştu.

"Millet tarafından alkışlanması lazım"

Dervişoğlu da "Şimdi Hasan abinin kurmuş olduğu Hasan abinin kurmuş olduğu bu düzen bu üretim sistemi mekanizması neyi besliyor görüyoruz. Dolayısıyla bu kabil girişimcilerin bu sevdayla çalışan, emek sarf eden insanların hakkının teslim edilmesi ve bunların desteklenmesi lazım. Daha da ilerisini söyleyeyim. Millet tarafından alkışlanması lazım" dedi.

"Yüzde 40-50 arasında aldığımız krediyi kazanıp da ödeme mümkünatımız yok"

Bir gazetecinin "Çarklar nasıl dönüyor" sorusu üzerine Hasan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan yurt dışına ihracat yapıyoruz. Geçen sene euro 51 lira. Bugün de 52 lira. Benim işçiliğim yüzde 35 altmış bir sene içerisinde. Ve diğer girdiler de altmış. Ben bunu yurt dışında müşterilerime anlatamıyorum. Yani diyorum ki 'yüzde 10 euro zamanında bana zam verin' dediğin zaman hemen ilişkinizi kesiyorlar. Içeride ise rekabet ettiğin parçalar yurt dışından gelen parçaları iç piyasada üretiyorum. O da rekabetin euro üzerinden. Dayanma noktamız bitme noktasına geldi. Biz diyoruz ki en azından ihracatçıyı destekleyin. Yani ihracatçının dövizini farklı kılın. Veyahut daha bize ucuz uzun vadeli krediler verin. Ben Almanya'daki benim gibi iş yapan firmaları gezdiğimde görüyorum. Sanayiciye 10-20 sene çok ucuz kredi veriyorlar. İmkanları sağlıyorlar. Bizim şu anda aldığımız yüzde 40-50 arasında aldığımız krediyi kazanıp da ödeme mümkünatımız yok."

"Enflasyon kadar yani dövizde artmadığı sürece bu dengeyi sağlamamız mümkün değil"

Sanayii ve Ticaret Bakanı'nın destek verildiği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Özellikle ihracatı yönelik ürünlerde bir yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinden bahsediliyor ama bunun beklentiyi karşılayabilmesi için en az yüzde 10'a çıkarılması lazım. Yani eğer döviz kuru euro 52 liraysa bunun yüzde 10'u üzerinden işlem görmesi lazım. Stratejik alanlarda üretim yapanların" derken, fabrika sahibi Hasan Erdoğan ise, "Sayın Başkanım bugün euronun olması gereken en az 70 lira. Geçmiş eflasyonları hesapladığın zaman 70'i bile geçiyor. 70 de olsa şu anda allak bullak olur piyasa. Yani enflasyon kadar yani dövizde artmadığı sürece bu dengeyi sağlamamız mümkün değil" dedi.

"Savaşacağız, sonuna kadar üreteceğiz inşallah"

Bir gazetecinin "Üretim bantları titriyor mu" sorusuna fabrika sahibi Hasan Erdoğan, "Korkuyor tabii şu anda bayılacak o durumda. Yani bayılmadan kurtarmaya çalışıyoruz. Yani gemimizi nasıl yürütebiliyorsak ona bakıyoruz ama bankalar sağ olsun diyoruz. Bankalara bir noktadan sonra sağ olmuyorlar artık diyorlar ki 'Sana bakamayız' diyorlar. Biz ama yine de mücadele ediyoruz. Bir memleketten başka bir memleket yok gidecek. Savaşacağız, sonuna kadar üreteceğiz inşallah" diye yanıt verdi.

"Bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır"

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ise, "Kendi şirketi geleceğini düşünürken ülkesinin de ekonomisini düşünerek cümle kuruyor Hasan abi. Çok önemli bu. Bu memleketin de size sahip çıkması lazım. Var olma aslında amaçlarından biri olduğu gibi mümkün mesele o. Bu tekeri döndürmek zorunda. Burası kardan ziyade hem ülkenin geleceğini düşünüyor. Hem üretmek zorunda olduğumuz malın ne olduğunu tanımlamasını doğru bir biçimde yapıyor. Hem kendi işletmesini yaşatmak için kendi ekonomik tedbirlerini kendi geliştiriyor. Finansmanın erişimde karşı karşıya bulunduğu zorluklara bile atıkta bulunurken bir hassas çizgiyi koruyor. Dolayısıyla ben size söylüyorum; bu işletmeler bu ülkenin bayrağıdır. ve dolayısıyla onun gölgesinde Türkiye'nin yükselişinin planlaması yapılmalı" dedi.

"Bizden şu anda canlarımızı istemiyor, çalışmamız isteniyor"

Dervişoğlu, sanayicinin büyük fedarlık yaptığını söylerken, fabrika sahibi Hasan Erdoğan ise fedakarlığı "Çanakkale ruhu" olarak tanımlayarak, "Çanakkale'de bu vatan evlatları nur içinde yatsın canlarını vermiş. Bizden şu anda canlarımızı istemiyor, çalışmamız isteniyor. Biz çalışacağız. Devletimiz de görüyordur inşallah. İnşallah bütün tedbirleri alırlar. Bu kısır döngüde düzenli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, fabrikayı gezdikten sonra çalışanlarıyla birlikte yemek yedi, ardından Akmanlar Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Kaynak: ANKA