Muş Valisi Avni Çakır Bulanık'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na Katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçesinde "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"na katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Vali Çakır başkanlığında Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, intihar vakalarının önlenmesi, seçim güvenliği ve 2023 yılı asayiş olayları değerlendirildi.

Çakır ve beraberindekiler daha sonra Bulanık Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliğince yürütülen "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi" kapsamında devam eden kursları ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet ederek tavsiyelerde bulunan Çakır, "İlçede 130 bin küçükbaş, 60 bin büyükbaş hayvan var ve Bulanık Ovası gibi bir ovaya sahipsiniz. Bolca su kaynağınız var. Müthiş bir zenginliğiniz var. Gelecek tarımda ve hayvancılıkta. Pandemiyle birlikte tarım ve hayvancılığın önemi daha da anlaşıldı. Dünyada neredeyse bir gıda krizi oluştu. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ülkelerin hiçbir sıkıntı çekmediğini gördük. İşte bunu ön gören devletimizin de çiftçilerimize çok güzel destekleri var." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DAKA, TKDK ve KOSGEB'in çiftçileri destekleyen güzel projelerinin olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Ön yargılarımızdan kurtulalım, hayvancılık ve tarım sektöründe gelişelim. Ayakları yere sağlam basan bilinçli birer çiftçi haline gelelim. Çiftçiliği utanılacak bir meslek olarak değil, gurur duyacağınız bir meslek olarak görün. Geleceğin en cazibeli yatırımı gıda ve tarıma yapılacak olan yatırımlardır. Nitelikli, eğitimli çiftçilere ihtiyacımız var. Şu anda aldığınız bu eğitimlerin amacı da nitelikli, eğitimli, bilinçli birer çiftçi olmanız içindir. Bu yolda ilerlemek için daha çok araştırın. İmkanınız yoksa yetkililerden örnek işetmeleri ziyaret etmeniz için destek isteyin. İmkanınız yoksa arkadaşlarınızla bir araya gelip küçük işletmeler kurun öyle başlayın."

Bulanık Kadın Futbol Takımı ile bir araya gelerek sporcularla görüşen Çakır, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.