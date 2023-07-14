Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anma programında, 1992'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ferit Bulut'un kabri başında dua edildi. Dernek Başkanı Tahsin Öndül, vatanın evlatları olarak şehitlerin yolundan yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde şehit Ferit Bulut, kabri başında anıldı.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Program kapsamında 1992'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Bulut'un kabrine gelenler, şehitler için dua etti.

Dernek Başkanı Tahsin Öndül, vatanın kolay kazanılmadığını belirterek, "Vatanın evlatları olarak sizlerin yolundan yürümeye devam ediyoruz. Her karışı kanlarınızla sulanmış vatanımızın bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Millet olma şuurumuzu her daim diri tutarak al bayrağımızı ilelebet dalgalandıracağız." diye konuştu.